        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da 17 bin 815 litre sahte alkol ele geçirildi

        Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 17 bin 815 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 17 bin 815 litre sahte alkol ele geçirildi

        Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 17 bin 815 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesinde sahte alkol üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen bir depoya düzenlenen operasyonda 17 bin 815 litre sahte alkol ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

