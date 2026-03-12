Tekirdağ'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.



Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya yaptı.



Prof. Dr. Kaya, 12 Mart 1921'de Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı şiirin milli marş olarak kabul edildiğini anlattı.



Programda, öğrenciler arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı okuma, kompozisyon ve afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



İstiklal Marşı'nın 9 kıtası dereceye giren öğrenciler tarafından son kıtası ise vatandaşlar tarafından okundu.



Programın ardından Vali Recep Soytürk ve beraberindekiler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Namık Kemal Evi Derneğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy konulu kitap ve fotoğraf sergisini gezdi.



Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Garnizon Komutanı Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Baro Başkanı Egemen Gürcün, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

