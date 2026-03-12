Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı iftar programı düzenlendi

        Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla, iftar programı düzenlendi.

        Giriş: 12.03.2026 - 09:33
        Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı iftar programı düzenlendi

        Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla, iftar programı düzenlendi.

        Şarköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğindeki program Şarköy Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar birlikte oruçlarını açtı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, konuşmasında, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini söyledi.

        Yeniyol, eğitim camiasının bu tür programlarda bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        Programa, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Cumhuriyet Savcısı Fatih Dağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



