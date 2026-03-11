Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 21:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, İlyas Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan H.C'ye (59), seyir halindeki S.K'nin kullandığı 59 HB 169 plakalı kamyon çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın

        Benzer Haberler

        Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Tekirdağ'a ulaş...
        Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Tekirdağ'a ulaş...
        Askeri kıyafeti ve elinde Türk bayrağıyla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor...
        Askeri kıyafeti ve elinde Türk bayrağıyla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor...
        Şehitler için 8 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor
        Şehitler için 8 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor
        Tekirdağ'da silahlı çatışma; 2 kardeş öldü
        Tekirdağ'da silahlı çatışma; 2 kardeş öldü
        Tekirdağ'da inşaatta çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Tekirdağ'da inşaatta çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Tekirdağ'da inşaatta silahlı çatışmada ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Tekirdağ'da inşaatta silahlı çatışmada ölü sayısı 2'ye yükseldi