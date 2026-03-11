Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Tekirdağ'a ulaştı

        Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, Tekirdağ'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Tekirdağ'a ulaştı

        Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, Tekirdağ'a ulaştı.

        Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'un Avcılar ilçesinden yürüyüşe başladı. Dedesine ait "İstiklal Madalya Sertifikası" ve Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 4 gün süren yolculuğun ardından Tekirdağ'a geldi.

        Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar Gümüş ile fotoğraf çektirdi, bir çocuk ise kendisine çiçek verdi.


        Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vefa yürüyüşünü 8 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinliklerinde Çanakkale'de olacağını belirten Gümüş, "Orada 111 dakika nöbet tutacağız. Bu vatan kolay kazanılmadı, bu bayrak kolay kazanılmadı. Türkiye’nin etrafı ateş çemberi. Vatan olmadan olmaz, bayrak olmadan olmaz." dedi.

        Yürüyüşle gelecek nesillere Çanakkale ruhunu anlatmak ve vatan sevgisini aşılamak istediğini ifade eden Gümüş, sağlığı el verdiği sürece yürüyüşlerini sürdüreceğini dile getirdi.

        Gümüş, "Allah bizi vatansız, bayraksız bırakmasın. Vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkalım. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Alevi'si, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı ile Türkiye'deki tüm milletler Çanakkale'de bundan 111 yıl önce omuz omuzaydı. Tek amaçları vardı, bayrak düşmesin, vatan bölünmesin." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?

        Benzer Haberler

        Askeri kıyafeti ve elinde Türk bayrağıyla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor...
        Askeri kıyafeti ve elinde Türk bayrağıyla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor...
        Şehitler için 8 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor
        Şehitler için 8 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor
        Tekirdağ'da silahlı çatışma; 2 kardeş öldü
        Tekirdağ'da silahlı çatışma; 2 kardeş öldü
        Tekirdağ'da inşaatta çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Tekirdağ'da inşaatta çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Tekirdağ'da inşaatta silahlı çatışmada ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Tekirdağ'da inşaatta silahlı çatışmada ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Tekirdağ'da 2 ton sağlıksız Antep fıstığı imha edildi
        Tekirdağ'da 2 ton sağlıksız Antep fıstığı imha edildi