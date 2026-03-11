Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da 2 ton sağlıksız Antep fıstığı imha edildi

        –Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu değerlendirilen 2 bin kilogram kıyılmış Antep fıstığı imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 2 ton sağlıksız Antep fıstığı imha edildi

        –Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu değerlendirilen 2 bin kilogram kıyılmış Antep fıstığı imha edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan kontrolde, ürünlerin gıda güvenliği kurallarına uygun olmayan şartlarda taşındığı belirlendi.

        Bölgeye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, etiket, fatura ve irsaliyesi bulunmayan, sağlıksız olduğu değerlendirilen toplam 2 bin kilogram baklava yapımında kullanılan kabuksuz kıyılmış Antep fıstığı ele geçirildi.

        Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlenen ürünler, imha edildi.

        Ürün sahibine ise idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        NBA'de tarihi gece! Adebayo'dan 83 sayı
        NBA'de tarihi gece! Adebayo'dan 83 sayı
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da inşaatta silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı Kavganın kız kaçırmad...
        Tekirdağ'da inşaatta silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı Kavganın kız kaçırmad...
        Tekirdağ'da 2 ton baklavaya hazır antepfıstığı imha edildi
        Tekirdağ'da 2 ton baklavaya hazır antepfıstığı imha edildi
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da baklavada kullanılacak 2 ton aflatoksinli fıstık ele geçirildi
        Tekirdağ'da baklavada kullanılacak 2 ton aflatoksinli fıstık ele geçirildi
        Tekirdağ'da öğretmenlere dijital okuryazarlık ve kişisel veri farkındalığı...
        Tekirdağ'da öğretmenlere dijital okuryazarlık ve kişisel veri farkındalığı...
        Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı gerçekleştirildi
        Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı gerçekleştirildi