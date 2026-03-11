Canlı
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı gerçekleştirildi

        Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:22
        Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı gerçekleştirildi

        Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı düzenlendi.

        Program kapsamında Aydoğdu İlkokulunda öğrencilere ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında eğitim verildi.

        Ardından katılımcılar, UMKE, evde bakım hizmeti, ağız ve diş sağlığı ile sağlıklı beslenme konularının anlatıldığı stantları gezdi.

        Etkinliğe, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Rahmi Meral katıldı.






