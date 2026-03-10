Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da "Kadınların Sözü, Kadınların Gücü" paneli düzenlendi

        Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Hayatı Ayakta Tutan Emek: Kadınların Sözü, Kadınların Gücü" başlıklı panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 20:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Kadınların Sözü, Kadınların Gücü" paneli düzenlendi

        Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Hayatı Ayakta Tutan Emek: Kadınların Sözü, Kadınların Gücü" başlıklı panel gerçekleştirildi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen panelde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici, partisinin kadın-erkek eşitliğine önem verdiğini söyledi.

        Siyasette kadınların ve gençlerin daha fazla yer almasını önemsediklerini belirten Binici, yerel seçimlerle başlayan yeni dönemde kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        CHP'nin kadınların siyasette ve karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil edilmesini hedeflediğini aktaran Binici, "CHP, yerel seçimlerle başlayan yeni dönemde kadın-erkek eşitliğinde yüzde 50 temsili hedefleyen ve bunu yerel yönetimlerden parti içi seçimlere kadar her alanda hayata geçirmeye çalışan bir partidir." dedi.

        Tekirdağ'da üç kadın belediye başkanı ve kadın kolları başkanlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Binici, kadınların siyasette daha aktif rol alması gerektiğini kaydetti.

        Kadınların toplumun her alanında daha görünür olması gerektiğini vurgulayan Binici, "Kadın-erkek eşitliği anayasada yazılı bir haktır. Önemli olan bu hakkın hayatın her alanında uygulanmasıdır." diye konuştu.

        Panelin moderatörlüğünü Avukat Damla Nur Ercan üstlendi.

        Panele, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Kurucusu Aynur Çeşmeliler ve Turkishe Kurucusu Asiye Bahar Tabanlı da katıldı.

        Konuşmacılar, girişimcilik, kadın emeği, toplumsal eşitlik, kadınların çalışma hayatındaki yeri ve dayanışmanın önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Evlendim"
        "Evlendim"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Süleymanpaşa'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
        Süleymanpaşa'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
        Satıcı ve alıcı suçüstü yakalandı: 1 tutuklama
        Satıcı ve alıcı suçüstü yakalandı: 1 tutuklama
        Zabıtadan öğrencilere meslek tanıtımı
        Zabıtadan öğrencilere meslek tanıtımı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, koruyucu aileler ve çocuklarla iftar yaptı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, koruyucu aileler ve çocuklarla iftar yaptı
        Kapaklı'da çalınan motosiklet bulundu
        Kapaklı'da çalınan motosiklet bulundu
        Ganos Dağları'nda karaca sürüsü fotokapana yansıdı
        Ganos Dağları'nda karaca sürüsü fotokapana yansıdı