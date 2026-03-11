Tekirdağ Valisi Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.
5. Kolordu Komutanlığı Korgeneral Mithat Kopsavaş Kışlası'nda düzenlenen programda Vali Recep Soytürk, iftardan önce şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti.
Oruçların açılmasının ardından konuşan Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle iftar programlarında bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi.
Programa, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, şehit aileleri, gaziler, gazi aileleri ve askeri personeli katıldı.
