        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da inşaatta çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:02
        Tekirdağ'da inşaatta çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkisindeki bir inşaat alanında, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. arasında tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı. Y.Ç. ile H.Ç. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

