Tekirdağ'da silahlı saldırıda yaralanan genç kız hastanede hayatını kaybetti

Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durdurulmuş, E.U'nun teslim olurken yere attığı silahın ateş alması sonucu bir polis memuru da yaralanmıştı. Zanlı dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İki gün önce, elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahla ateş açmış, Barkın Percin yaşamını yitirmiş, Fatma Özdemir, N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı.

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