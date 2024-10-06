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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:07
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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Araçta bir miktar uyuşturucu ele geçiren ekipler, otomobilde bulunan S.D, İ.Z. ile R.K'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramada 14 gram sentetik uyuşturucu, 2 kuru sıkı tabanca ve 89 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve İ.Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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