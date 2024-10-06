Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta bir miktar uyuşturucu ele geçiren ekipler, otomobilde bulunan S.D, İ.Z. ile R.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramada 14 gram sentetik uyuşturucu, 2 kuru sıkı tabanca ve 89 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve İ.Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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