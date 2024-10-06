Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve İ.Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramada 14 gram sentetik uyuşturucu, 2 kuru sıkı tabanca ve 89 fişek ele geçirildi.

Araçta bir miktar uyuşturucu ele geçiren ekipler, otomobilde bulunan S.D, İ.Z. ile R.K'yi gözaltına aldı.

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