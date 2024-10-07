Amaçlarının vatandaşlara kaliteli ve konforlu yollar sunmak olduğunu aktaran Nallar, çalışmaları kısa süre içerisinde bitireceklerini belirtti.

Atatürk Mahallesi'nde başlayan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili bazı tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Asyaport'tan yapılan açıklamaya göre, MSC, Medlog ve Gümrük Müdürlüğü çalışanları liman içinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

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