Tekirdağ'dan kısa kısa
Asyaport Limanı'nda çalışanlara balık ekmek ikram edildi.
Asyaport Limanı'nda çalışanlara balık ekmek ikram edildi.
Asyaport'tan yapılan açıklamaya göre, MSC, Medlog ve Gümrük Müdürlüğü çalışanları liman içinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen program çalışanlar arasında kaynaşmayı artırmak, moral ve motivasyonu yükseltmek amaçlandı.
Ustalar tarafından pişirilen balıklar ekmek arasına konularak, liman çalışanlarına ikram edildi.
- Nallar, asfaltlama çalışmalarını takip etti
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.
Atatürk Mahallesi'nde başlayan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili bazı tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.
Amaçlarının vatandaşlara kaliteli ve konforlu yollar sunmak olduğunu aktaran Nallar, çalışmaları kısa süre içerisinde bitireceklerini belirtti.
Nallar daha sonra mahallede vatandaşların isteklerini dinledi.
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