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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Asyaport Limanı'nda çalışanlara balık ekmek ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:45
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Asyaport Limanı'nda çalışanlara balık ekmek ikram edildi.

        Asyaport'tan yapılan açıklamaya göre, MSC, Medlog ve Gümrük Müdürlüğü çalışanları liman içinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

        Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen program çalışanlar arasında kaynaşmayı artırmak, moral ve motivasyonu yükseltmek amaçlandı.

        Ustalar tarafından pişirilen balıklar ekmek arasına konularak, liman çalışanlarına ikram edildi.

        - Nallar, asfaltlama çalışmalarını takip etti

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

        Atatürk Mahallesi'nde başlayan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili bazı tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

        Amaçlarının vatandaşlara kaliteli ve konforlu yollar sunmak olduğunu aktaran Nallar, çalışmaları kısa süre içerisinde bitireceklerini belirtti.

        Nallar daha sonra mahallede vatandaşların isteklerini dinledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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