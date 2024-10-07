Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağlı "The İmam" motosiklet tutkusuyla biliniyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaşayan motosiklet tutkunu 35 yaşındaki imam Emre Turan, çevresinde "The imam" olarak tanınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağlı "The İmam" motosiklet tutkusuyla biliniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaşayan motosiklet tutkunu 35 yaşındaki imam Emre Turan, çevresinde "The imam" olarak tanınıyor.

        İlkokul çağında motosikletlere ilgisi başlayan Turan, lise eğitiminin ardından Tekirdağ'ın Karaçalı Mahallesi'nde vekil imam olarak göreve başladı.

        Atanması sonrasında aldığı motosikletiyle görevine gidip gelen Turan, motosiklet tutkusundan vazgeçmedi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kampüs Camisi İmam Hatibi Turan, AA muhabirine, motosiklet kullanmanın vazgeçilmez bir tutku olduğunu söyledi.

        Tekirdağ'da "The imam" olarak tanındığını belirten Turan, "Tekirdağ'da herkes beni 'Harleyli imam', 'The imam' ve 'motosikletli imam' olarak tanır. İsmimi bilen insanlar da var ama çoğunluk bilmiyor. Daha çok 'The imam' olarak anıyorlar." dedi.

        - "Motosikletli hoca olur mu?"

        Turan, camiye gelen insanların kendisini motosiklet kullanırken gördüğünde şaşırdığını ancak zamanla bu durumu benimsediklerini belirtti.

        Motosikletin tutkuya dönüşen bir araç olduğunu ifade eden Turan, "Tekirdağ İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 2008 yılında Tekirdağ Karaçalı Mahallesi'nde vekil imam olarak göreve başladım. İlk motosikletimi burada görev yaparken aldım. Vatandaşlar hayretle beni izliyordu. Olumlu ve olumsuz tepkiler alıyordum. 'Motosikletli hoca olur mu?' 'Motosiklete binen imam olur mu?' diye tepkiler alıyordum. Bu tepkilere kulak asmadım. Motosiklet kullanmanın hiçbir sakıncası yok. Gençlere ve bütün insanlara motosiklet kullanmayı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        - Aynı zamanda kulüp başkanlığı yapıyor

        Aynı zamanda Tekirdağ'da Chopper Motosiklet Kulübü Başkanı olduğunu da dile getiren Turan, şunları kaydetti:

        "2014 yılında Chopper Motosiklet Kulübüne girdiğimde kulüpte herkesin lakabı vardı. Herkes takma ad kullanıyordu. Ben de Harley-Davidson tarzı motosiklet kullanıyordum. The imam filminde bu tarz motosiklet kullanılmıştı. O yüzden bana Tekirdağ'da herkes 'sen The imamsın' diye seslendiği için ben de bu adı kendime uygun görüp kullanmaya başladım."

        Turan, motosiklet kullanmanın kendisine büyük bir haz verdiğini anlattı.

        Her seyahatine motosikletiyle çıktığını ifade eden Turan, "Yurt içinde birçok şehri motosikletimle gezdim. Eşimle Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'ya seyahatler gerçekleştirdim. Motosiklet benim hayatımın bir parçası. Her zaman göreve giderken, herhangi bir yere seyahat ederken sürekli motosiklet kullanıyorum." diye konuştu.

        Kentte düzenlenen çeşitli etkinliklere kulüp üyeleriyle katıldıklarını belirten Turan, bu sayede gençlere örnek olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen bebek yaşam mücadelesini...
        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen bebek yaşam mücadelesini...
        flaş
        flaş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da bir aydır yoğun bakımda olan cinsel istismara uğrayan bebeğin s...
        Tekirdağ'da bir aydır yoğun bakımda olan cinsel istismara uğrayan bebeğin s...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş