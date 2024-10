Tekirdağlı "The İmam" motosiklet tutkusuyla biliniyor

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaşayan motosiklet tutkunu 35 yaşındaki imam Emre Turan, çevresinde "The imam" olarak tanınıyor.

İlkokul çağında motosikletlere ilgisi başlayan Turan, lise eğitiminin ardından Tekirdağ'ın Karaçalı Mahallesi'nde vekil imam olarak göreve başladı.

Atanması sonrasında aldığı motosikletiyle görevine gidip gelen Turan, motosiklet tutkusundan vazgeçmedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kampüs Camisi İmam Hatibi Turan, AA muhabirine, motosiklet kullanmanın vazgeçilmez bir tutku olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da "The imam" olarak tanındığını belirten Turan, "Tekirdağ'da herkes beni 'Harleyli imam', 'The imam' ve 'motosikletli imam' olarak tanır. İsmimi bilen insanlar da var ama çoğunluk bilmiyor. Daha çok 'The imam' olarak anıyorlar." dedi.

- "Motosikletli hoca olur mu?"

Turan, camiye gelen insanların kendisini motosiklet kullanırken gördüğünde şaşırdığını ancak zamanla bu durumu benimsediklerini belirtti.

Motosikletin tutkuya dönüşen bir araç olduğunu ifade eden Turan, "Tekirdağ İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 2008 yılında Tekirdağ Karaçalı Mahallesi'nde vekil imam olarak göreve başladım. İlk motosikletimi burada görev yaparken aldım. Vatandaşlar hayretle beni izliyordu. Olumlu ve olumsuz tepkiler alıyordum. 'Motosikletli hoca olur mu?' 'Motosiklete binen imam olur mu?' diye tepkiler alıyordum. Bu tepkilere kulak asmadım. Motosiklet kullanmanın hiçbir sakıncası yok. Gençlere ve bütün insanlara motosiklet kullanmayı tavsiye ediyorum." diye konuştu.