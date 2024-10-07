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Tekirdağ'ınMalkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Tekirdağ'ınMalkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
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