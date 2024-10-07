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        Tekirdağ'ınMalkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 12:58 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:58
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        Tekirdağ'ınMalkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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