Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Okullarımızın Yanındayız" projesi kapsamında ilçedeki okullara temizlik malzemesi yardımı yapılacağını bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak okullara her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Projeyle ilgili Çorlu Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle karar alındığını aktaran Sarıkurt, "Alınan karar doğrultusunda 'Okullarımızın Yanındayız' projesi kapsamında Çorlu’da eğitim veren devlet okullarına 500 bin liralık temizlik malzemelerini temin ederek teslim edeceğiz. Bu duyarlılıkları ve desteklerinden dolayı tüm meclis üyelerimize kıymetli hemşerilerim adına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.