Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen bebek yaşam mücadelesini kaybetti

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde olan ancak son günlerde durumu daha da ağırlaşan S.Y, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

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