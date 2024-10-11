Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 20 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.