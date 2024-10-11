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        Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 01:54 Güncelleme: 11.10.2024 - 02:16
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        Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

        Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 20 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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