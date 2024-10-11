Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 20 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

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