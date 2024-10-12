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        Tekirdağ'da istinat duvarına çarpan cipteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da cipin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 01:19 Güncelleme: 12.10.2024 - 01:24
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        Tekirdağ'da istinat duvarına çarpan cipteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'da cipin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        L.K. idaresindeki 22 ADU 345 plakalı cip, Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Emel Ersöz hayatını kaybetti.

        Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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