Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Mahallesi'nde çocuklar için oluşturulacak trafik park alanında incelemede bulunan Nallar, çalışmalarla ilgili personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, ekiplerin başladığı çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacağını belirtti.

Çocukların güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturduklarını aktaran Nallar, "Mahallemizde çocuklarımızın trafik bilincini geliştirebilmesi ve güvenle oyun oynayabileceği bir alan oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için hem eğitici hem de keyifli bir alan oluşturacağız." ifadelerini kullandı.