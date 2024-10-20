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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen iş yerinde 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:32
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen iş yerinde 3 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        İş yeri sahibi Ş.K. ve iş yerinde bulunan F.D. ile A.A. gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde bir şüphelinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine Ortacami Mahallesi'nde S.I'nın evinde arama yaptı.

        Evinde ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde şüphe üzerine K.S'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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