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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:34
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatar ve Vali Soytürk bir süre görüştü.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, Tatar'a teşekkür etti.

        Ziyarette, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da yer aldı.

        - "Pembe Güller" etkinliği düzenlendi

        Süleymanpaşa Belediyesince Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında, "Pembe Güller" etkinliği düzenlendi.

        Vatandaşlara ekinlikte, meme kanseri hakkında bilgi verildi. Erken teşhisin hayati önemi, mamografi taramaları, kendi kendine muayene yöntemleri ve meme kanseri tedavisinde beslenme ile fiziksel aktivitenin rolü gibi konular anlatıldı.

        Gökyüzüne pembe balonların salındığı etkinlikte, kadınlara çeşitli hediyeler verildi, ayrıca "Ritmi Ahenk" grubu konser verdi.

        Etkinliğe, Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Meltem Selam Topalgökçeli, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tükenmez, uzman klinik psikolog Evrim Güloğlu, diyetisyen Büşra Çebi ve spor eğitmeni Burak Özyutun katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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