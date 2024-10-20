Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatar ve Vali Soytürk bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, Tatar'a teşekkür etti.

Ziyarette, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da yer aldı.

- "Pembe Güller" etkinliği düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesince Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında, "Pembe Güller" etkinliği düzenlendi.