Tekirdağ'da ev ve iş yerinde 22 ruhsatsız silah ele geçirildi

Zanlının evi ve iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız 21 tabanca ile av tüfeği, 160 tabanca fişeği, tabanca parçaları ve 76 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde bir şüphelinin evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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