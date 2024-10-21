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        Tekirdağ'da ev ve iş yerinde 22 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Tekirdağ'da evi ve iş yerinde 22 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:15 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:19
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        Tekirdağ'da ev ve iş yerinde 22 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Tekirdağ'da evi ve iş yerinde 22 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde bir şüphelinin evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Zanlının evi ve iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız 21 tabanca ile av tüfeği, 160 tabanca fişeği, tabanca parçaları ve 76 litre sahte içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan K.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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