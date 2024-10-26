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        Şehit öğretmen Neşe Alten ve babası mezarları başında anıldı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:59 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:08
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        Şehit öğretmen Neşe Alten ve babası mezarları başında anıldı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kabri başında anıldı.

        Şehit öğretmen Alten ve babası için anma programı düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer ve protokol üyeleri şehit öğretmenin kabri başında dua etti.

        Programa, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı Alpay Var, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Şimşek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz, Garnizon Komutan Vekili Elser Olçar, Sahil Güvenlik Komutanı Bilal Sert, Neşe Alten'in kardeşi İsmail Alten ve okul müdürleri katıldı.

        Neşe öğretmen ile babası Hasan Alten, Bismil'de 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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