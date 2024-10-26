Şehit öğretmen Neşe Alten ve babası mezarları başında anıldı

Neşe öğretmen ile babası Hasan Alten, Bismil'de 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.

Programa, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı Alpay Var, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Şimşek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz, Garnizon Komutan Vekili Elser Olçar, Sahil Güvenlik Komutanı Bilal Sert, Neşe Alten'in kardeşi İsmail Alten ve okul müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer ve protokol üyeleri şehit öğretmenin kabri başında dua etti.

Şehit öğretmen Alten ve babası için anma programı düzenlendi.

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