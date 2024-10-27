Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Devlet desteğiyle seracı olan kadın yetiştirdiği ürünleri müşterilerine satıyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da devlet desteğiyle seracılığa başlayan kadın çiftçi, aile bütçesine destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:49 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet desteğiyle seracı olan kadın yetiştirdiği ürünleri müşterilerine satıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da devlet desteğiyle seracılığa başlayan kadın çiftçi, aile bütçesine destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Nusratlı Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Şermin Kaya, oğlu ile 2017 yılında sera kurmak için Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Proje desteklerinden yararlanan Kaya, evinin yanında ürünler yetiştirebileceği 600 metrekarelik sera kurdu.

        Serasını çeşitli bölümlere ayıran Kaya, 12 ay boyunca yetiştirdiği ürünleri satarak aile bütçesine destek oluyor.

        Kaya, AA muhabirine, destek programları sayesinde kadınların da istediği işi kurabileceğini belirtti.

        Hiç tecrübesi olmamasına rağmen devletten aldığı destekle serada ürün yetiştirmeye başladığını anlatan Kaya, "Çocukken Ordu'dan İstanbul'a geldik. Orada fabrikada çalıştım. Daha sonra evlendim ve burada çiftçiliğe başladım. Toprağa tohum ekmek ve yetiştirmek çok zevkli. 45 senedir çiftçilik yapıyorum." dedi.

        Kaya, kadın çiftçi olarak çevresindeki gençlere örnek olmaya çalıştığını anlattı.

        Tarım ürünleri yetiştirmenin zevkli bir iş olduğunu dile getiren Kaya, seranın 2017 yılındaki başvurularının ardından kurulduğunu belirterek, "12 boyunca çeşitli ürünler yetiştiriyorum. Bahar aylarında fide yetiştiriyorum. Müşterilerim beni tanıyor. Hem telefonla hem de pazar yerinde sipariş aldığım fidelerimi satıyorum. Fide sezonunun ardından salatalık, fasulye, domates, patates, kıvırcık gibi her mahsulü yetiştirip satıyorum." diye konuştu.

        - Serayı büyütmek istiyor

        Kaya, serasının hem geçim kaynağı hem de stres attığı özel bir yer olduğunu anlattı.

        Zamanının çoğunu serasında geçirdiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

        "Burası benim geçim kaynağım ve hobim. Devlet desteğiyle yaptığım serayı, imkanım olsa daha da büyütmek isterim. Ben bütün günümü burada geçiriyorum. Ben istesem de evimde duramam. Burası bana farklı geliyor. Yetiştirdiğim ürünleri seviyorum. Geldiğimde bakıyorum ve büyümüşler. Pazara götüreceklerimin hesabını yapıyorum. Hangi üründen ne kadar çıkacağını düşünüyorum."

        Şermin Kaya, sera kurmasında kendisine destek olan tüm yetkililere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Denizli'deki orman yangını 4'üncü gününde
        Denizli'deki orman yangını 4'üncü gününde
        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!
        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da küçük boksörler başarılarıyla adından söz ettirmek istiyor
        Tekirdağ'da küçük boksörler başarılarıyla adından söz ettirmek istiyor
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Tekirdağ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 şüpheli, tutuklandı
        Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 şüpheli, tutuklandı
        Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı...
        Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı...
        Şehit öğretmen Neşe Alten ve babası mezarları başında anıldı
        Şehit öğretmen Neşe Alten ve babası mezarları başında anıldı