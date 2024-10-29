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        Tekirdağ'da 23 ton sahte deterjan ele geçirildi

        Tekirdağ'da 3 depoda 23 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:03
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        Tekirdağ'da 23 ton sahte deterjan ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 3 depoda 23 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde 3 depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Depolarda yapılan aramalarda 23 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile elektronik doldurma ve etiketleme makinesi ele geçirildi.

        Adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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