Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, velileri ve vatandaşalar katıldı.

Daha sonra okulların ve askeri birliklerin geçişi gerçekleşti.

Okunan şiirler sonrası, Cumhuriyet'in 101. yılı nedeniyle yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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