Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
Çorlu ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.
Çorlu ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.
Çorlu Kaymakamlığında tebriklerin kabulünün ardından tören Atatürk Meydanı'nda devam etti.
Okunan şiirler sonrası, Cumhuriyet'in 101. yılı nedeniyle yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Çorlu Kaymakamı Murat Eren'in konuşması sonrası, halk oyunları gösterileri sahnelendi.
Daha sonra okulların ve askeri birliklerin geçişi gerçekleşti.
Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, velileri ve vatandaşalar katıldı.
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