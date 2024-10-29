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        Tekirdağ'da yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı

        Tekirdağ'da yamaç paraşütçüleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında uçuş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 19:36 Güncelleme: 29.10.2024 - 19:41
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        Tekirdağ'da yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutladı
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        Tekirdağ'da yamaç paraşütçüleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında uçuş gerçekleştirdi.

        Kentte yaşayan yamaç paraşütü eğitmeni Kadir Aksoy ve yamaç paraşütü pilotu Okay Güzel, Şarköy ilçesinde Ganos Dağı eteklerindeki piste çıktı.

        Gerekli hazırlıkları yapan paraşütçüler 600 metrelik pistten uçuş yaptı.

        Havada Türk bayrağı açarak 20 dakika boyunca uçuş yapan paraşütçüler, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı.

        Aksoy, AA muhabirine, Tekirdağ'ın yamaç paraşütü tutkunlarının adresi olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza atmak istediklerini ifade eden Aksoy, "Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümünde farklı bir uçuş yapmak için Uçmakdere'ye geldik. Uçuşa başladıktan sonra gökyüzünde Türk bayraklarını açarak süzüldük. Ülkemizle, Cumhuriyetle her zaman gurur duyuyoruz. Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümü kutlu olsun. 29 Ekim bizim için her zaman anlamlı olmaya devam edecek." dedi.

        Güzel de Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutlamanın keyif verdiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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