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        Tekirdağ'da deniz kenarında kadın cesedi bulundu

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deniz kenarında kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:17
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        Tekirdağ'da deniz kenarında kadın cesedi bulundu
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deniz kenarında kadın cesedi bulundu.

        İstiklal Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki bir kişiyi hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan araştırmada, cesedin 85 yaşındaki Zeliha Demirsoy'a ait olduğu tespit edildi.

        Demirsoy'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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