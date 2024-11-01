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        Tekirdağ'da kick boksçular önce kitap okuyor sonra antrenman yapıyor

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kick boksa giden çocuklar önce kitap okuma etkinliği sonra antrenman yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:26
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        Tekirdağ'da kick boksçular önce kitap okuyor sonra antrenman yapıyor
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kick boksa giden çocuklar önce kitap okuma etkinliği sonra antrenman yapıyor.

        Şarköy Kick Boks Genç Yiğitler Spor Kulübü'nde çocukların okuldan kalan zamanlarını sporla değerlendirmeleri sağlanıyor.

        Antrenör Fatih Akarca, antrenmanlarla birlikte çocukların okuma alışkanlığı kazanması için kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyor.

        Çocuklar önce sahada kendilerine verilen kitapları okurken, daha sonra antrenman yapıyor.

        Akarca, AA muhabirine, sporculara güzel alışkanlıklar kazandırmak istediklerini söyledi.

        Sporcuların önce zihinlerini sonra ise bedenlerini çalıştırdıklarını ifade eden Akarca, "Spor öncesinde yaptığımız etkinlikler ile okuma ve spor yapma alışkanlığını bir araya getirerek çocuklarımızın sadece fiziki olarak değil, zihinsel olarak da gelişmesine yardımcı oluyoruz. Bu uygulamamızı sporcularımız da çok beğendi. Artık bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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