Tekirdağ'da kick boksçular önce kitap okuyor sonra antrenman yapıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kick boksa giden çocuklar önce kitap okuma etkinliği sonra antrenman yapıyor.

Şarköy Kick Boks Genç Yiğitler Spor Kulübü'nde çocukların okuldan kalan zamanlarını sporla değerlendirmeleri sağlanıyor.

Antrenör Fatih Akarca, antrenmanlarla birlikte çocukların okuma alışkanlığı kazanması için kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyor.

Çocuklar önce sahada kendilerine verilen kitapları okurken, daha sonra antrenman yapıyor.

Akarca, AA muhabirine, sporculara güzel alışkanlıklar kazandırmak istediklerini söyledi.

Sporcuların önce zihinlerini sonra ise bedenlerini çalıştırdıklarını ifade eden Akarca, "Spor öncesinde yaptığımız etkinlikler ile okuma ve spor yapma alışkanlığını bir araya getirerek çocuklarımızın sadece fiziki olarak değil, zihinsel olarak da gelişmesine yardımcı oluyoruz. Bu uygulamamızı sporcularımız da çok beğendi. Artık bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.