Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı
Tekirdağ'da hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Tekirdağ'da hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.K'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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