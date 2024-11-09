Tekirdağ'da otomobilde 50 bin makaron ele geçirildi

Araçta yapılan aramada 50 bin makaron ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 250 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da bir otomobilde 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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