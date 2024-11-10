Tekirdağ'da "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu konferans düzenlendi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu konferans gerçekleştirildi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu konferans gerçekleştirildi.
Yüksekokulun amfisindeki konferansa, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezai Öztaş konuşmacı olarak katıldı.
Öztaş, Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in ilan süreci hakkında bilgi verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Konferansın sonunda Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Funda Özdüven Öztaş'a teşekkür belgesi verdi.
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