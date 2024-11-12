Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı fidan dikti
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikti.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikti.
Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde düzenlenen törende, 1700 fidan toprakla buluşturuldu.
Törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan, kurum müdürleri, adliye personeli ve hükümlüler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.