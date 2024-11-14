Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Balıkçıların mecburen limanda ağ bakımı yaptıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, "Marmara Denizi'nde başlayan sert poyrazla beraber, balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçiriyorlar. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar fırtınanın etkisini arttıracağını söylüyorlar. İnşallah hava düzeldikten sonra balıkçılarımız, palamut ve çinekop umuduyla faaliyetlerine devam edecek." dedi.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

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