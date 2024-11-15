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        Tekirdağ'da 2 genç kız kaldıkları evde silahla vurulmuş halde bulundu

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 genç kız, kaldıkları evde silahla vurulmuş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:21 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:26
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        Tekirdağ'da 2 genç kız kaldıkları evde silahla vurulmuş halde bulundu
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 genç kız, kaldıkları evde silahla vurulmuş halde bulundu.

        Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Y.E'den haber alamayan ailesi, durumu komşularına bildirdi.

        Genç kızın kaldığı eve giden komşuları, Y.E. ve arkadaşı K.R.Y'yi (15) yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, silah yarası olan Y.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırılan K.R.Y. de kurtarılamadı.

        Cesetler, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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