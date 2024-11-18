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        Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 19:38 Güncelleme: 18.11.2024 - 19:38
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        Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Velimeşe Mahallesi'nde yalnız yaşayan Cennet Sude Ö'den (20) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Cennet Sude Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cennet Sude Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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