Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Velimeşe Mahallesi'nde yalnız yaşayan Cennet Sude Ö'den (20) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Cennet Sude Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cennet Sude Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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