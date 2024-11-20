Tekirdağ'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Doğanköy Mahallesi'nde kaçak kazı yaptığı sırada şüpheli R.D'yi gözaltına aldı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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