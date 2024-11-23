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        Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 19:37 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:37
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        Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

        Kırkgöz Mahallesi'ndeki bir kahvehanede O.Ç. ve E.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Büyüyen olay sırasında O.Ç, silahla E.S'yi vurdu.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan O.Ç. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay anı kahvehanedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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