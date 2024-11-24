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        Tekirdağ'da NARVAS uygulamasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:13
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        Tekirdağ'da NARVAS uygulamasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde NARVAS uygulaması yaptı.

        Ekipler, belirlenen adresler ve şüphe üzerine durdurulan araçlarda yaptığı aramalarda, 950 gram sentetik uyuşturucu, 81 gram esrar, 12 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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