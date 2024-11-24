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        Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:36 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:41
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        Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Günay B. (46) idaresindeki 59 FP 507 plakalı otomobil, Tekirdağ yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kazada araçtan savrulan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza sonrası yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücünün cenazesi, inceleme sonrası morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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