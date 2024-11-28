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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 09:26 Güncelleme: 28.11.2024 - 09:39
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede cadde ve sokaklarda yol çalışması sürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Volkan Nallar, olumsuz hava şartlarının etkilerine rağmen ihtiyaç duyulan yerlerde çalışmaların yapıldığını belirtti.

        Süleymanpaşa'nın her mahallesinde yol yapım çalışmalarına önem verdiklerini bildiren Nallar, "Süleymanpaşa'mızın her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolların rutin bakımı, tespit edilen hasarlı bölgeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

        - NKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Bayraktar oldu

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Fakültesi dekanlık görevine vekalet eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Özkan, görevini Prof. Dr. Metin Bayraktar'a devretti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Özkan, Bayraktar'a yeni görevinde başarı diledi.

        Devir teslim törenine, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Özdemir, Dekan Yardımcısı ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halef Doğan ile Fakülte Sekreteri Nebi Uğay katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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