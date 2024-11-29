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        Tekirdağ'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1165 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 20:02 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:20
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        Tekirdağ'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1165 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, İğdebağları Mahallesi'nde belirlenen iki adreste yaptığı aramada, 1165 litre sahte içki ele geçirdi.

        Operasyonda O.A. ve A.A gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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