Tekirdağ'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Bu kapsamda ekipler, İğdebağları Mahallesi'nde belirlenen iki adreste yaptığı aramada, 1165 litre sahte içki ele geçirdi.

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