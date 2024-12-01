Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 71 bin 800 makaron ve 52 kilogram tütün ele geçirildi

        Tekirdağ'da 71 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 52 kilogram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 71 bin 800 makaron ve 52 kilogram tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da 71 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 52 kilogram tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Ergene ilçesinde belirledikleri bir eve yaptıkları operasyonda, 71 bin 800 makaron, 2 kompresör, sigara sarma makinesi ve 52 kilogram tütün ele geçirdi.

        Ev sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Abdrakadabra'nın ardındaki sihirli hikaye ne?
        Abdrakadabra'nın ardındaki sihirli hikaye ne?
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi toprağa...
        Tekirdağ'da oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen babanın cenazesi toprağa...
        Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalan...
        Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalan...
        Tekirdağ'da coğrafi işaretli "Küçükyoncalı keşkeği" için tanıtım toplantısı...
        Tekirdağ'da coğrafi işaretli "Küçükyoncalı keşkeği" için tanıtım toplantısı...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı