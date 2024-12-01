Tekirdağ'da 89 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 89 litre sahte içki ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 89 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gişeler mevkiinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 89 litre sahte içki ele geçirildi.
Sürücü S.Ş. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.