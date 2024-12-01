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        Kapaklıspor sahasında Pizza Bulls Cedi Osman Basketbola 75-71 kaybetti

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol İlkan Karaman sezonunun 13. haftasında Kapaklıspor sahasında bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:38
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        Kapaklıspor sahasında Pizza Bulls Cedi Osman Basketbola 75-71 kaybetti
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol İlkan Karaman sezonunun 13. haftasında Kapaklıspor sahasında bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı.

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol İlkan Karaman sezonunun 13. haftasında Kapaklıspor ile Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor Salonunda karşılaştı.

        Maç öncesinde 3 sezon Kapaklıspor'u çalıştıran Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol Baş Antrenörü Kadir Serdar'a teşekkür plaketi verildi.

        Ev sahibi ekipte Amerikalı oyun kurucu Marcus Shaver sakatlığı sebebi ile forma giyemedi.

        Maça kısa yabancısından yoksun başlayan Kapaklıspor, rakibi karşısında Oğuzhan Tosun ve Dischon Tomas'ın elinden bulduğu sayılarla skor üretirken konuk ekip Pizza Bulls Cedi Osman, Jordan Barnes ile maça tutundu. Mücadelenin ilk çeyreğini 23-20 önde kapatan konuk ekip ilk yarıyı da 36-31 önde tamamladı.

        İkinci yarıda taraftarının da desteğini arkasına alan Kapaklıspor, iyi savunması ve hızlı hücumları ile rakibi ile arasındaki skor farkını 10'na kadar çıkardı. Son çeyrekte konuk ekip Pizza Bulls Cedi Osman, Nikolov, Deniz Can ve Barnes ile hücumda etkin olunca farkı kapadı ve son dakikalara beraberlikle girildi.

        Son hücumlarda top kayıpları yapan Kapaklıspor, bu hatalardan gelen sayılara engel olamadı ve maçı 75-71 kaybetti.

        Pizza Bulls Cedi Osman bu sezon 7. galibiyetini alırken Kapaklıspor 6 galibiyette kaldı.

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