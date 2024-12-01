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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

        Tekirdağ'da, poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:11
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
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        Tekirdağ'da, poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

        Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini söyledi.

        Balıkçıların mecburen limanda ağ bakımı yaptıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, "Marmara Denizi'nde başlayan sert poyrazla beraber, balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçirecek. İnşallah hava düzeldikten sonra balıkçılarımız, avcılık faaliyetlerine devam edecek." dedi.

        Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte poyrazın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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