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        Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Yücel basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, adliyede düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:07
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        Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Yücel basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, adliyede düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yücel, adliyede 28 Cumhuriyet savcısı ve 38 hakimin görev yaptığını söyledi.

        Çorlu Adliyesi'nin Trakya'daki en büyük adliye vasfını taşıdığını belirten Yücel, bu yıl 26 bin 938 dosyanın sonuçlandırıldığını ifade etti.

        Yücel ilçede en çok işlenen suçların başında kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarının geldiğini belirterek, "İlçede yüksek suç oranlarının üçüncü sırasında uyuşturucu madde kullanmak, dördüncü sırasında hırsızlık, beşinci sırasında uyuşturucu madde ticareti, altıncı sırasında ruhsatsız silah, ardından da silahla tehdit, ve kasten öldürme gibi suçların geldiğini görüyoruz." diye konuştu.

        Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için yeni birimlerin kurulduğunu dile getiren Yücel, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

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