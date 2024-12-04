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        Tekirdağ'da özel çocuklar madalya için kulaç attı

        Tekirdağ'da özel çocuklar, yüzme yarışmasında dereceye girmek için mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:14 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:47
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        Tekirdağ'da özel çocuklar madalya için kulaç attı
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        Tekirdağ'da özel çocuklar, yüzme yarışmasında dereceye girmek için mücadele etti.

        Süleymanpaşa Belediyesince, Dünya Engelliler Günü kapsamında Namık Kemal Üniversitesi havuzunda yüzme yarışması düzenlendi.

        Yarışmaya katılan 10 özel çocuk, kulaç attı, madalya kazanmak için mücadele etti.

        Çocuklar havuzda birbiriyle yarışırken aileleri de heyecanla çocuklarının mücadelesini takip etti.

        Yarışların ardından çocuklara madalya verildi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut da yüzmenin özel çocukların gelişimine önemli katkısı olduğunu aktardı.

        Özel çocukların havuzdan keyif aldığını ifade eden Bulut, özel çocukların yüzmeyle öz güven kazanarak sosyalleştiğini dile getirdi.

        Down sendromlu oğlu yarışmaya katılan Nevzat Pınar da oğlunun bu yarışmayla çok mutlu olduğunu, özel çocuklara değer verildiğini görmenin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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