Tekirdağ'da eklem sıkışması olan hasta kalça artroskopisi ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde ilk defa gerçekleştirilen kapalı kalça artroskopisi ameliyatıyla eklem sıkışması bulunan hasta sağlığına kavuştu.

Bir süre önce hastaneye başvuran 34 yaşındaki Kemal Erkan Kılınçay, ortopedi uzmanı Dr. Süleyman Erdem Tatlıcı tarafından muayene edildi.

Yapılan kontrollerinin ardından eklem sıkışması tespit edilen Kılınçay'ın, hastanede ilk defa uygulanan kapalı kalça artroskopisi ameliyatıyla tedavisi yapıldı.

Tatlıcı, yaptığı açıklamada, kalça artroskopisinin gelişmekte olan tedavi yöntemlerinden olduğunu söyledi.

Kalça artroskopisinin özellikle kalça sorunu olan genç yetişkinlerde, kasık ağrısı olan ve kalçalarda eklem problemi olan hastalarda uyguladığını ifade eden Tatlıcı, "Şu an dünyada güncel tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Biz de Tekirdağ Şehir Hastanesinde ilk defa bir erkek hastamızda bu ameliyatı uyguladık. Hastamızın kalçasında sıkışma sendromu dediğimiz bir kemik sıkışması, eklem sıkışmasına sebep olan bir durum söz konusuydu. Bunun için dünyada güncel tedavi yöntemi olan kalça artroskopisi işlemini hastamıza uyguladık. Ameliyat sonrasında hastamızın ağrıları azaldı. Biz de ilk defa hastanede bunu uygulamaktan memnuniyet duyduk." diye konuştu